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Обнародовано видео со стрелком по велосипедистам в Красноярске

Алевтина Жаркова
21 минуту назад
После инцидента со стрельбой в Красноярске возбудили уголовное дело. Задержан пассажир такси, который произвел выстрел в сторону велосипедистов. Красноярские полицейские обнародовали запись, на которой он объясняет свой поступок.
24-летний мужчина заявил, что таким образом хотел «вразумить» спортсменов. Он также пояснил, что оружие, из которого он стрелял, было охолощенное.
«Между мной и несколькими велосипедистами произошел конфликт, точнее провокация с их стороны. На просьбу отъехать с дороги, с проезжей части, была буйная реакция с его стороны», – рассказал на камеру задержанный.
Он также принес свои извинения и раскаивается в содеянном.
Происшествия,Криминал,Видео,Красноярск,
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