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Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку с людьми на Урале

Алевтина Жаркова
1 час назад
Шесть человек погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной в Свердловской области. Видео с места аварии появилось в Сети.
Служебное транспортное средство перевозило работников местного предприятия, в салоне находилось несколько десятков человек. Из-за отказа тормозов автобус совершил наезд на остановку, где в тот момент также были люди – сотрудники той же организации.
Все пострадавшие доставлены в больницы, сейчас им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ЧП уточняются.
Происшествия,Видео,Свердловская Область,
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