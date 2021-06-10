Шесть человек погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной в Свердловской области. Видео с места аварии появилось в Сети.
Служебное транспортное средство перевозило работников местного предприятия, в салоне находилось несколько десятков человек. Из-за отказа тормозов автобус совершил наезд на остановку, где в тот момент также были люди – сотрудники той же организации.
Все пострадавшие доставлены в больницы, сейчас им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ЧП уточняются.