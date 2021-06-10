«Отказали тормоза»:  автобус протаранил остановку в Свердловской области

Шесть человек погибли и пятнадцать пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области
. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб пишет
РИА Новости.
По словам источников издания, ДТП произошло сегодня в ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина. Автобус, перевозивший рабочих, наехал на остановку у КПП завода.
«Сегодня рано утром в городе Лесной произошло жуткое ДТП, в результате которого, по предварительным данным погибли шесть человек и порядка 15 получили различной степени тяжести травмы. Все они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», - уточнил руководитель пресс-службы УМВД по региону Валерий Горелых.
Он отметил, что перед заводом, куда ехал автобус, находится большой спуск и во время съезда с него у ПАЗ отказали тормоза.
При отказе тормозов летевший на скорости автобус уже не мог остановиться, что стало причиной страшной трагедии, пишет
РЕН ТВ.
Очевидцы инцидента утверждают, что автобус этого пассажирского автотранспортного предприятия попадает в серьезное ДТП уже второй раз за месяц. До этого такой же ПАЗ съехал в кювет.
При этом в прокуратуре региона пообещали провести проверку технического состояния служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан, и соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности, пишет
E1.ru.
Ранее на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед военной колонной. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Возбуждено уголовное дело.