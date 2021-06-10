«Отказали тормоза»:  автобус протаранил остановку в Свердловской области

Шесть человек погибли и пятнадцать пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области . Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам источников издания, ДТП произошло сегодня в ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина. Автобус, перевозивший рабочих, наехал на остановку у КПП завода.

«Сегодня рано утром в городе Лесной произошло жуткое ДТП, в результате которого, по предварительным данным погибли шесть человек и порядка 15 получили различной степени тяжести травмы. Все они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», - уточнил руководитель пресс-службы УМВД по региону Валерий Горелых.

Он отметил, что перед заводом, куда ехал автобус, находится большой спуск и во время съезда с него у ПАЗ отказали тормоза.

При отказе тормозов летевший на скорости автобус уже не мог остановиться, что стало причиной страшной трагедии, пишет РЕН ТВ.

Очевидцы инцидента утверждают, что автобус этого пассажирского автотранспортного предприятия попадает в серьезное ДТП уже второй раз за месяц. До этого такой же ПАЗ съехал в кювет.

При этом в прокуратуре региона пообещали провести проверку технического состояния служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан, и соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности, пишет E1.ru.