ФБК ликвидирован в России

Фонд борьбы с коррупцией
и Фонд защиты прав граждан, а также движение "Штабы Навального" признаны экстремистскими по решению Мосгорсуда
. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. "Иск прокуратуры
удовлетворен. Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций", - сказали в суде. Адвокат Иван Павлов
уже сообщил журналистам, что защита будет обжаловать решение. Как сообщил корреспондент RT, который вел трансляцию из зала суда, сторона защиты покинула зал суда, не дождавшись приговора. В свою очередь, сторона обвинения выразила удовлетворение решением и назвала его обоснованным. Прокуроры, поддерживающие иск в суде, находятся под государственной защитой. Также сообщалось, что после погашения требований кредиторов имущество организаций будет передано в бюджет России. Ранее общественное движение "Штабы Навального" включили в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.