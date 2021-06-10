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ФБК ликвидирован в России

Газета.Ru
17 минут назад
Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, а также движение "Штабы Навального" признаны экстремистскими по решению Мосгорсуда. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. "Иск прокуратуры удовлетворен. Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций", - сказали в суде. Адвокат Иван Павлов уже сообщил журналистам, что защита будет обжаловать решение. Как сообщил корреспондент RT, который вел трансляцию из зала суда, сторона защиты покинула зал суда, не дождавшись приговора. В свою очередь, сторона обвинения выразила удовлетворение решением и назвала его обоснованным. Прокуроры, поддерживающие иск в суде, находятся под государственной защитой. Также сообщалось, что после погашения требований кредиторов имущество организаций будет передано в бюджет России. Ранее общественное движение "Штабы Навального" включили в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
ФБК ликвидирован в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Происшествия,Иван Павлов,Фонд борьбы с коррупцией,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,Россия,
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