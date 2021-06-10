Взорвавшие банкомат грабители попали на видео

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как двое грабителей закачивают газ из принесённого с собой баллона в банкомат и отходят в сторону в ожидании взрыва. Через несколько секунд банкомат был взорван.
Как сообщает “Mash.Ural”, преступники открыли ключами дверь продуктового магазина ночью. Быстро собрав наличные, они поспешно удалились, причём заперев за собой дверь опять на ключ. По предварительным данным, грабители обогатились на сумму более полутора миллиона рублей. Похитители пока не пойманы.