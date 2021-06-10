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Опубликовано видео задержания банды наркоторговцев под Киевом

Александр Кузьмин
2 часа назад
Правоохранители Украины задержали 8 жителей Киева и области. Они выращивали и сбывали элитные сорта конопли. Видео задержания публикует telegram-канал “Киев Сейчас”.
Сообщается, что задержанные уже привлекались по разным уголовным статьям. Организатор ранее угонял авто, изготавливал наркотики и контрабанду. Соорганизатор находится в розыске в России за преступления связанные с оборотом наркотиков.
У наркоторговцев было изъято более 10 кг наркотических веществ растительного происхождения, 15 г амфетамина, пакеты для фасовки, электронные весы, 20 мобильных телефонов, 30 карточек разных мобильных операторов, 30 банковских карточек, 3000 долларов США, компьютерную технику и черновые рукописные записи.
Задержанным грозит от 9 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Происшествия,Видео,Киев,Украина,
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