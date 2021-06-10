Выставленная на продажу в Санкт-Петербурге кобра попала на видео

Жителя Санкт-Петербурга задержали у станции метро “Автово” при попытке продать сиамскую кобру. Видео с изъятием ядовитой змеи появилось в социальных сетях.

По информации Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора,житель северной столицы пытался продать кобру через сайт бесплатных объявлений. Инспектор по охране животных связался с торговцем и договорился о встрече. Документов разрешающих содержание пресмыкающегося у мужчины не оказалось.

Сотрудники Росприроднадзора изъяли змею, которой со слов продавца, было не более полугода. На последнего составили административный протокол, а самку кобры передали специалистам.