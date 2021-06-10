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Появилось видео лесных пожаров в окрестностях Иерусалима

Александр Кузьмин
50 минут назад
У пригородов Неве-Илан и Абу-Гош в Израиле бушуют лесные пожары. Видео публикует telegram-канал “RT на русском”.
На кадрах можно увидеть, как огромный столб пламени уничтожает старейший лес. Дымовая завеса лишает возможность видеть на расстоянии. Пожар можно увидеть из жилых посёлков.
По информации “The Jerusalem Post” огонь уже вплотную подошёл к домам. Власти готовят масштабную эвакуацию. Пожарным не удалось остановить распространение огня. В округе перекрыты дороги и железнодорожное сообщение.
Происшествия,Пожары,Видео,RT на русском,Иерусалим,Израиль,
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