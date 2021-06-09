Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет под Ростовом

Неподалеку от хутора Уютный Пролетарского района легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Сообщается, что пострадал пилот. Он доставлен в центральную районную больницу.

Фото: МЧС РФ МЧС РФ

«В 20:58 мск поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пострадавший пилот находится в состоянии средней тяжести. Он был госпитализирован центральную районную больницу Пролетарского района.

В марте в акватории Куршского залива Калининградской области потерпел крушение вертолет Ка-32, который совершал учебный полет. При крушении один человек погиб, двое выжили. По предварительной версии, крушение произошло из-за технических проблем.