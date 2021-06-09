Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет под Ростовом

Неподалеку от хутора Уютный Пролетарского района легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Сообщается, что пострадал пилот. Он доставлен в центральную районную больницу.
Фото: МЧС РФМЧС РФ
«В 20:58 мск поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пострадавший пилот находится в состоянии средней тяжести. Он был госпитализирован центральную районную больницу Пролетарского района.
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