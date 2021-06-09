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В Ростовской области при жесткой посадке самолета пострадал пилот

Daily Stormиещё 4
2 часа назад
Неподалеку от хутора Уютный Пролетарского района легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Сообщается, что пострадал пилот. Он доставлен в центральную районную больницу.
Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет под Ростовом
Фото: МЧС РФМЧС РФ
«В 20:58 мск поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пострадавший пилот находится в состоянии средней тяжести. Он был госпитализирован центральную районную больницу Пролетарского района.
В марте в акватории Куршского залива Калининградской области потерпел крушение вертолет Ка-32, который совершал учебный полет. При крушении один человек погиб, двое выжили. По предварительной версии, крушение произошло из-за технических проблем.
25 марта 2020 года на Кубани во время тренировочного полета без боекомплекта потерпел крушение учебно-боевой самолет L-39, которым управлял курсант четвертого курса Краснодарского высшего летного училища. Летчик погиб. В Минобороны сообщили, что пилот пытался отвести падающий самолет от населенного пункта и поэтому не успел катапультироваться.
Происшествия,Министерство обороны,МЧС,Ростовская Область,
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