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В Лобне эвакуировано несколько домов из-за угрозы взрыва на ТЭЦ

ТАССиещё 1
1 час назад
Жители нескольких домов эвакуированы из-за угрозы взрыва на ТЭЦ в Лобне. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Жителей домов в Лобне эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: ТАССТАСС
"Несколько жилых домов в микрорайоне "Красная поляна" в Лобне эвакуированы из-за угрозы взрыва на ТЭЦ. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь корреспондент ТАСС, который находится недалеко от места происшествия, сообщает, что полностью перекрыто движение по улице Текстильной, люди вынуждены идти к своим домам в обход. В настоящее время на месте происшествия выставлены кордоны полиции, а также зона происшествия полностью оцеплена.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Лобня,
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