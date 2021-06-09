Жителей домов в Лобне эвакуировали из-за угрозы взрыва

В свою очередь корреспондент ТАСС, который находится недалеко от места происшествия, сообщает, что полностью перекрыто движение по улице Текстильной, люди вынуждены идти к своим домам в обход. В настоящее время на месте происшествия выставлены кордоны полиции, а также зона происшествия полностью оцеплена.