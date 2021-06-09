Соседи Вартана Кочьяна, застрелившего двух сотрудников федеральной службы судебных приставов в Сочи , рассказали о его характере. Подробности публикует « Комсомольская правда ».

По словам знакомых Кочьяна, мужчина никого раньше не обижал, зимой для местных детей он организовывал елку на улице, когда-то даже спас собаку, попавшую под колеса машины и вылечил за свой счет.

«Он ведь раньше и мухи не обижал, такой сердобольный всегда был», — рассказала одна из женщин на рынке, где Кочьян покупал фрукты для своего кафе.

Земля, по словам соседей, на которой мужчина построил магазин и кафе, принадлежала его деду, а когда он умер, перешла по наследству Кочьяну. Про земельный спор знали все, и мужчина не раз говорил, что возьмется за оружие, но никто не думал, что это произойдет всерьез.

В среду, 9 июня, в Сочи приставы прибыли к дому на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, после чего сдался.