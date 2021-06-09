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Пьяный водитель зажал инспектора ГИБДД боковым стеклом автомобиля и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Туве пьяный водитель зажал инспектора стеклом авто и прокатил на подножке во время погони. Об том сообщается на странице главка МВД по республике в соцсети "ВКонтакте".
Автомобилист был задержан вместе с приятелями — тремя мужчинами и тремя женщинами. Всех нарушителей доставили в полицию.
Происшествия,Видео,ГИБДД,МВД,Республика Тыва,
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