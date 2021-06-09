"Нельзя отбирать последнее": Сочинцы вступились за адлеровского стрелка

Сегодня стало известно, что двое судебных приставов погибли в ходе перестрелки на улице Просвещения в Адлере. Они приехали с судебным постановлением о сносе дома, а хозяин жилья, 61-летний Вартан Кочьян, открыл по ним огонь. Перед своим задержанием Кочьян выступил с заявлением. Он рассказал, что жил в этом доме с четырех лет, но ему не дали оформить землю и тем самым «довели» его. Также он добавил, что это его земля, а также родителей и детей, и он ни о чем не жалеет.