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"Нельзя отбирать последнее": Сочинцы вступились за адлеровского стрелка

Алиса Селезнёва
1 час назад
Сочинцы отметили, что снос незаконных построек стал нормой для Сочи и «рано или поздно у кого-то все равно сдали бы нервы». Об этом пишет Readovka.
Сегодня стало известно, что двое судебных приставов погибли в ходе перестрелки на улице Просвещения в Адлере. Они приехали с судебным постановлением о сносе дома, а хозяин жилья, 61-летний Вартан Кочьян, открыл по ним огонь. Перед своим задержанием Кочьян выступил с заявлением. Он рассказал, что жил в этом доме с четырех лет, но ему не дали оформить землю и тем самым «довели» его. Также он добавил, что это его земля, а также родителей и детей, и он ни о чем не жалеет.
Сочинцы отметили, что им жаль погибших, но рано или поздно такое должно было произойти.
«Рано или поздно у кого-то все равно сдали бы нервы. Нельзя никогда отбирать последнее. ( ) Особенно, если человек всю жизнь прожил на одном месте и вдруг выясняется, что его дом подлежит сносу. Вся его вина в том, что домик находился недалеко от моря», - заявил один из горожан.
Жители города также подчеркнули, что практика сноса жилья стала обычным делом для Сочи и люди могут остаться на улице, будучи обманутыми, в том числе и недобросовестными застройщиками.
Происшествия,Видео,Сочи,
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