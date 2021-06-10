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В Подмосковье росгвардеец отправился на пробежку и нашел потерявшегося ребенка

Мослентаиещё 4
16 минут назад
В городском округе Клин в Подмосковье сотрудник Росгвардии отправился на вечернюю пробежку в лес и случайно нашел там потерявшегося 11-летнего школьника. Правоохранитель вернул мальчика родителям, сообщает АГН «Москва».
Росгвардеец во время пробежки нашел пропавшего ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что ребенок шел в деловом костюме и с портфелем, однако взрослых с ним не было. Росгвардеец спросил мальчика, что он делает в лесу в позднее время. Оказалось, что родители отправили школьника на электричке из Твери в Подмосковье.
«Однако мальчик вышел не на той станции и решил пройти через лес, но заблудился. Связаться с родственниками он также не смог из-за проблем со связью», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранитель сначала уведомил полицию о том, что школьник в безопасности, затем позвонил родителям ребенка.
В январе под Рузой 21-летняя девушка заблудилась ночью в лесу и была спасена полицейскими. Ее обнаружили в шоковом состоянии и без обуви. Оказалось, что девушка потеряла кроссовки, передвигаясь по сугробам, и уже от холода (температура воздуха была ниже минус 15 градусов) не чувствовала ног. Один из полицейских снял свои ботинки и отдал их заблудившейся в лесу.
Происшествия,Росгвардия,АГН "Москва",Московская Область,Клин,
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