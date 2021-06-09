В центре Ростова-на-Дону открыли стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу в центре Ростова-на-Дону.

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Как передаёт РИА Новости, очевидцы сообщают, что в центре города мужчина во время конфликта выстрелил в своего оппонента. При этом собеседник агентства не располагает информацией о том, есть ли пострадавшие.

В свою очередь в пресс-службе регионального Управления МВД России уточнили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого.

Между тем, по данным Telegram-каналов, на улице Пушкинской «неизвестный расстрелял машину», в которой находились люди, а затем скрылся. Согласно предварительной информации, один человек ранен, полиция ввела план «Сирена».

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Адлере были убиты два человека. По данным сочинского УВД, инцидент произошел на улице Просвещения.