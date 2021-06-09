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Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Ростова-на-Дону

Свободная прессаиещё 3
59 минут назад
Неизвестный открыл стрельбу в центре Ростова-на-Дону.
В центре Ростова-на-Дону открыли стрельбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как передаёт РИА Новости, очевидцы сообщают, что в центре города мужчина во время конфликта выстрелил в своего оппонента. При этом собеседник агентства не располагает информацией о том, есть ли пострадавшие.
В свою очередь в пресс-службе регионального Управления МВД России уточнили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого.
Между тем, по данным Telegram-каналов, на улице Пушкинской «неизвестный расстрелял машину», в которой находились люди, а затем скрылся. Согласно предварительной информации, один человек ранен, полиция ввела план «Сирена».
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Адлере были убиты два человека. По данным сочинского УВД, инцидент произошел на улице Просвещения.
Известно, что двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть.
Происшествия,МВД,
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