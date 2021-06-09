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Опубликовано видео столкновения велосипедиста с легковушкой в Петербурге

Юрий Столбов
39 минут назад
В Северной столице во вторник, 8 июня произошло ДТП с участием велосипедиста и легкового автомобиля на пересечении улиц Саблинской и Кропоткина.
Видео происшествия опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети «Вконтакте».
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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