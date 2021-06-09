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Момент убийства приставов в Адлере попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Расстрел судебных приставов в Адлере попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина стреляет из ружья в сотрудников ФССП. В этот момент рядом находятся люди.
Видео опубликовал Telegram-канал «Baza». На видео видно, что стрелок успевает перезарядить ружье. Никто из находящихся рядом людей не осмеливается остановить его.
Происшествия,Конфликты,Криминал,Видео,Адлер,
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