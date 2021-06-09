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Опубликовано видео наезда на женщину в Петербурге

Юрий Столбов
1 час назад
Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет в Петербурге. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Обстоятельства серьезного ДТП с пешеходом, произошедшего утром 9 июня в Калининском районе Петербурга, проясняет камера видеонаблюдения.
Как уточняет «Дорожный инспектор», около 7:20 на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов 50-летний водитель Chevrolet сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемой «зебре» на красный сигнал светофора. На записи с камеры видно, что переходить потерпевшая начала на разрешающий сигнал, но когда она дошла до островка безопасности, уже загорелся зеленый автомобилистам. Однако ждать женщина не стала и пошла дальше. Первые два ряда ее пропустили, а водитель в крайнем тормозить не стал.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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