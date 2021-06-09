Из банковской ячейки в Москве украли $60 тысяч

По словам потерпевшей, в мае 2019 года она положила в банковскую ячейку $210 тысяч, а через 5 месяцев забрала оттуда $50 тысяч. Спустя некоторое время она взяла еще $100 тысяч. В мае 2021 года женщина решила забрать оставшиеся $60 тысяч в связи с истечением сроком аренды ячейки, однако они пропали.