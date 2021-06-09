По данным следствия, 35-летняя свердловчанка возвращалась домой на попутной машине из Екатеринбурга в ночь на 6 июня. Однако добраться до места назначения ей было не суждено. В районе Серовского тракта 49-летний водитель автомобиля расправился со своей пассажиркой и скрыл следы преступления в лесном массиве.