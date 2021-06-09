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СК показал на видео место обнаружения убитой жительницы Березовского

Алевтина Жаркова
1 час назад
Пропавшую без вести жительницу города Березовского в Свердловской области нашли убитой. Об этом сообщает Следственный комитет России, опубликовавший видео с места обнаружения тела женщины.
По данным следствия, 35-летняя свердловчанка возвращалась домой на попутной машине из Екатеринбурга в ночь на 6 июня. Однако добраться до места назначения ей было не суждено. В районе Серовского тракта 49-летний водитель автомобиля расправился со своей пассажиркой и скрыл следы преступления в лесном массиве.
Правоохранители задержали злоумышленника, который в ходе допроса во всем признался и указал на место, где спрятал тело жертвы. Житель Нижнего Тагила пояснил, что совершил убийство с целью хищения ценных вещей, его внимание привлекла золотая цепочка на шее женщины.
Происшествия,Криминал,Видео,Свердловская Область,
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