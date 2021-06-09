В ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова
. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда.