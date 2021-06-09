Двое судебных приставов стали жертвами перестрелки в Адлере, которую устроил местный житель. Видео с места событий появилось в распоряжении Telegram-канала «ОПЕР Слил».
Как сообщается в СМИ, сегодня утром 60-летний мужчина открыл огонь по людям во время переселения жителей из многоквартирного дома на улице Просвещения. Злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции.
По некоторым сведениям, стрелок судился с городской администрацией из-за земельного участка, на котором располагались незаконные постройки. Их планировали снести в ближайшее время.