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Взгромоздившийся на дерево автомобиль на трассе попал на видео

Алевтина Жаркова
59 минут назад
Лихач загнал свой автомобиль на стоящее у обочины дерево. Снятое очевидцами видео дорожного происшествия разместили в YouTube.
На опубликованных кадрах запечатлено, как на трассе водитель легковой машины совершил наезд на отбойник, после чего, подскочив на нем, оказался на дереве. Задняя часть автомобиля зацепилась за ветки, и он повис практически в вертикальном положении.
Возможно, причиной курьезной аварии стало желание автовладельца объехать пробку на шоссе. Однако такая экономия времени вышла ему боком.
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