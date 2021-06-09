Лихач загнал свой автомобиль на стоящее у обочины дерево. Снятое очевидцами видео дорожного происшествия разместили в YouTube.
На опубликованных кадрах запечатлено, как на трассе водитель легковой машины совершил наезд на отбойник, после чего, подскочив на нем, оказался на дереве. Задняя часть автомобиля зацепилась за ветки, и он повис практически в вертикальном положении.
Возможно, причиной курьезной аварии стало желание автовладельца объехать пробку на шоссе. Однако такая экономия времени вышла ему боком.