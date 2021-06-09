В перестрелке в Адлере убиты судебные приставы

Стрельба ведется на улице Просвещения в Адлере , убиты двое судебных приставов, пишет Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, к месту происшествия уже «направлена бригада». Стрельба пока не прекращается. Информацию о перестрелке Mash сопроводил фотографией, на которой видно двух лежащих на асфальте мужчин.

Погибшим судебным приставам 35 и 36 лет. Они приехали на улицу Просвещения по поводу сноса дома, но хозяин жилья открыл по ним огонь, со ссылкой на осведомленный источник пишет «Лайф».

Ранее в Адлере также произошел конфликт со стрельбой. Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах конфликтуют две компании. Предположительно, они не поделили место для автомобиля, после чего начались оскорбления. Стычка переросла в перестрелку из травматического оружия.

По другой версии, один из участников инцидента увидел ссорящихся на улице мужчину и женщину и решил вмешаться. Его оппонент достал пистолет и открыл стрельбу.