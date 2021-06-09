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"Бандитский Сочи": в перестрелке в Адлере убиты судебные приставы

Алиса Селезнёва
1 час назад
Стрельба ведется на улице Просвещения в Адлере, убиты двое судебных приставов, пишет Telegram-канал Mash.
В перестрелке в Адлере убиты судебные приставы
Фото: ТАССТАСС
По данным канала, к месту происшествия уже «направлена бригада». Стрельба пока не прекращается. Информацию о перестрелке Mash сопроводил фотографией, на которой видно двух лежащих на асфальте мужчин.
Погибшим судебным приставам 35 и 36 лет. Они приехали на улицу Просвещения по поводу сноса дома, но хозяин жилья открыл по ним огонь, со ссылкой на осведомленный источник пишет «Лайф».
Ранее в Адлере также произошел конфликт со стрельбой. Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах конфликтуют две компании. Предположительно, они не поделили место для автомобиля, после чего начались оскорбления. Стычка переросла в перестрелку из травматического оружия.
По другой версии, один из участников инцидента увидел ссорящихся на улице мужчину и женщину и решил вмешаться. Его оппонент достал пистолет и открыл стрельбу.
Тогда всех участников потасовки задержала полиция. Было возбуждено дело по статье «Хулиганство».
Происшествия,Адлер,
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