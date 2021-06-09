В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Опубликовано видео с места взрыва реактора на химзаводе в Китае

Алевтина Жаркова
1 час назад
Кремнеземный реактор взорвался на химическом заводе в Китае. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого появилось видео с места ЧП.
Мощный взрыв прогремел на предприятии, занимающимся производством поликремния. Завод расположен в городе Шихэцзы (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР). На опубликованных телеканалом кадрах виден огромный густой столб черного дыма, поднимающийся над заводскими конструкциями.
Как уточняет телеканал, работающие на месте происшествия сотрудники городских экстренных служб запросили дополнительную поддержку, поскольку возникший после взрыва пожар вышел из-под контроля. Дополнительной информации пока не поступало, есть вероятность, что в районе ЧП отключили связь.
Происшествия,В мире,Азия,Катастрофы,Видео,Китай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт