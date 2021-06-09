Мощный взрыв прогремел на предприятии, занимающимся производством поликремния. Завод расположен в городе Шихэцзы (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР). На опубликованных телеканалом кадрах виден огромный густой столб черного дыма, поднимающийся над заводскими конструкциями.

Как уточняет телеканал, работающие на месте происшествия сотрудники городских экстренных служб запросили дополнительную поддержку, поскольку возникший после взрыва пожар вышел из-под контроля. Дополнительной информации пока не поступало, есть вероятность, что в районе ЧП отключили связь.