Спасавшая пациентов в Рязани медсестра получила 75% ожогов тела

Две медсестры начали тушить пожар в больнице Рязани и спасать пациентов еще до приезда пожарных. Одна из них получила ожоги 75% тела. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Пожар в реанимационном отделении больницы имени Н. А. Семашко в Рязани произошел сегодня рано утром и привел к гибели трех человек, еще восемь пострадали. Все погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом.

По данным источника в медицинских кругах, медсестры, увидев, что начался пожар, начали быстро тушить огонь.

«Сразу в момент возгорания в реанимационном отделении прибежала медсестра, следом за ней вторая с огнетушителем. В результате первая свидетельница происшествия получила 75% ожогов тела», - рассказал он, пояснив, что все погибшие и пострадавшие из одной палаты.

В экстренных службах изданию заявили, что медсестра находится в тяжелом состоянии. При этом в пресс-службе губернатора Рязанской области уточнили, что и вторая медсестра получила травмы.

«Пострадали две медсестры. Одна из них находится в средней степени тяжести, решается вопрос о ее транспортировке в Москву санавиацией», - отметил представитель пресс-службы.

По данным Telegram-канала Mash, медсестре, которая получила 75% ожогов тела, 27 лет. Она сумела спасти жизни многих пациентов.

Ранее врачи и медсестры Амурской медицинской академии в Благовещенске успешно провели операцию на сердце в охваченной огнем здании. Эвакуировать пациента и персонал было невозможно, так как проводилась операция на открытом сердце.