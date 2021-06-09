По информации местной полиции, что пострадали трое представителей мужского пола. 16-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести. Состояние ещё двоих пострадавших, 33 и 19 лет, удовлетворительное.

Вскоре злоумышленника задержали. В соцсетях появилось его фото, на котором он сидит на земле со связанными руками и окровавленным лицом.