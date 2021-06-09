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Брошенная в толпу граната в Харькове попала на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Три человека пострадали из-за взрыва гранаты, брошенной в толпу неизвестным. Инцидент произошёл на Украине. Видео набрало популярность в социальных сетях.
По информации местной полиции, что пострадали трое представителей мужского пола. 16-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести. Состояние ещё двоих пострадавших, 33 и 19 лет, удовлетворительное.
Вскоре злоумышленника задержали. В соцсетях появилось его фото, на котором он сидит на земле со связанными руками и окровавленным лицом.
Происшествия,Видео,Харьков,Украина,
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