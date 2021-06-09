Четыре фуры столкнулись на автодороге А-108, вблизи деревни Воробьи, Жуковского района Калужской области
. Видео опубликовано telegram-каналом "Hue".
На кадрах, снятых на квадрокоптер, можно увидеть результат ДТП. Несколько большегрузов осталось на проезжей части, тем самым спровоцировал огромную пробку. Один пострадавший съехал в кювет.
Сообщается, что первый удар на себя приняла грузовая газель, она и была откинута в кювет. Следующей машиней стал автовоз. От удара он влетел в бензовоз, наполненный саляркой. Утечки топлива удалось избежать благодаря защищающим цистерну швеллерам.
Пострадал только водитель газели, с ушибами и подозрением на сотрясение мозга его госпитализировали в одну из подмосковных клиник. Жертв удалось избежать.