Четыре фуры столкнулись на автодороге А-108, вблизи деревни Воробьи, Жуковского района Калужской области . Видео опубликовано telegram-каналом "Hue".

На кадрах, снятых на квадрокоптер, можно увидеть результат ДТП. Несколько большегрузов осталось на проезжей части, тем самым спровоцировал огромную пробку. Один пострадавший съехал в кювет.

Сообщается, что первый удар на себя приняла грузовая газель, она и была откинута в кювет. Следующей машиней стал автовоз. От удара он влетел в бензовоз, наполненный саляркой. Утечки топлива удалось избежать благодаря защищающим цистерну швеллерам.