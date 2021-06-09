городе Ухта Республики Коми среди жилых домов появилась небольшая нефтяная скважина. Инцидент произошёл на улице Куратова вблизи 20 дома. Видео публикует telegram-канал “Лента дна”.

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть как бурлящая нефтяная лужа.

“Тут не в водоканал, тут нефтяникам надо звонить” - отмечает автор видео.

Власти города уже выяснили причины появления нефти. Она вышла на поверхность из старой скважины Ухтинской геологоразведочной экспедиции.

"Вся территория Ухты расположена над Чибьюским нефтяным месторождением, которое осваивалось до середины прошлого века. Отбурены сотни скважин. Многие из них уже находятся под домами. Некоторые, несмотря на процедуру их ликвидации, начинают пропускать нефть. Вероятно, так восстанавливается пластовое давление в залежи", — прокомментировал ситуацию сотрудник историко-краеведческого музея Ухты, горный инженер Дмитрий Мартемьянов.