В Саратове после сильного ливня затопило улицы. Коммунальные службы устраняют последствия стихии. Видео затопленных улиц публикуют в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как двое голых по пояс мужчин практически вплавь пытаются добраться до своего автомобиля. Стоит отметить, что их белая “Волга” практически затонула. На кадрах можно увидеть только заднюю часть автомобиля.
Власти города на Волге поставили коммунальщикам как можно быстрее устранить последствия ливня и вернуть жизнь города в штатный режим.