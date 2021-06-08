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Момент обрушения надземного перехода в Курганской области попал на видео

Юрий Столбов
44 минуты назад
На трассе «Иртыш» в Курганской области водитель самосвала протаранил пешеходный мост — он не опустил кузов автомобиля, который и задел конструкцию.
На видео видно, как на большой скорости самосвал задевает навесной пешеходный переход — он сразу ломается на две части и полностью обрушивается на дорогу.
Происшествия,Видео,Курганская Область,
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