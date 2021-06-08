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В мэрии Воронежа прошли обыски

ТАСС
32 минуты назад
Представители правоохранительных структур провели обыски в администрации Воронежа, в строительном подразделении мэрии. Предположительно, обыски связаны с реконструкцией парка "Орленок", рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
В мэрии Воронежа прошли обыски
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В администрации Воронежа прошли оперативные мероприятия. Они проводились в строительном блоке мэрии. Возможно, они связаны с реконструкцией парка "Орленок", - сказал собеседник агентства.
Власти Воронежа летом 2019 года заявили о начале реконструкции парка "Орленок", расположенного в центре города. На реконструкцию было выделено 237,7 млн рублей, завершение всех работ должно планировалось к сентябрю 2020 года. Позже власти Воронежа отложили открытие парка на весну 2021 года, затем сроки сдачи сдвинули на начало лета этого года.
В настоящее время реконструкция парка "Орленок" не завершена.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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