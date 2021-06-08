В мэрии Воронежа прошли обыски

Власти Воронежа летом 2019 года заявили о начале реконструкции парка "Орленок", расположенного в центре города. На реконструкцию было выделено 237,7 млн рублей, завершение всех работ должно планировалось к сентябрю 2020 года. Позже власти Воронежа отложили открытие парка на весну 2021 года, затем сроки сдачи сдвинули на начало лета этого года.