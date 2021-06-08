Приземлившийся мимо посадочной полосы самолет сняли на видео

Пилот американской авиакомпании Frontier Airlines приземлил самолет мимо взлетно-посадочной полосы и напугал пассажиров. Видео инцидента публикует Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером Airbus 320 в вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана 4 июня. По словам очевидцев, находившихся на борту, посадка была жесткой.