Приземлившийся мимо посадочной полосы самолет сняли на видео

Пилот американской авиакомпании Frontier Airlines приземлил самолет мимо взлетно-посадочной полосы и напугал пассажиров. Видео инцидента публикует Fox News.
Уточняется, что инцидент произошел с лайнером Airbus 320 в вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана 4 июня. По словам очевидцев, находившихся на борту, посадка была жесткой.
«Самолет снижался очень быстро, не касался колесами взлетно-посадочной полосы до ее середины. Я услышал два резких удара, самолет повернул в траву, мы упали и остановились», — написал в Twitter один из пассажиров рейса.