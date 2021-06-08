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В МВД заявили, что двое подростков в Волжском стреляли друг в друга

RT на русском
1 час назад
Двое подростков, о нападении на которых у школы в Волжском Волгоградской области ранее сообщалось, намерено стреляли друг в друга из пневматической винтовки и снимали свои действия на камеру телефона, сообщили в региональном главке МВД России.
В МВД заявили, что двое подростков в Волжском стреляли друг в друга
Фото: Максим Богодвид / РИА НовостиМаксим Богодвид / РИА Новости
«Травмы — ранения голени и предплечья — получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведённых ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Утром 8 июня в полицию поступило сообщение о том, что мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия, по двум подросткам у школы в городе Волжском и скрылся.
Прокуратура начала проверку по факту стрельбы по подросткам в Волжском.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,Волгоградская Область,
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