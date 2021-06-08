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Самолет врезался в столб во время взлета и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Самолет врезался в фонарный столб во время взлета в американском аэропорту. Видео публикует FoxNews.
Инцидент произошел 28 мая, однако известно о нем стало только сейчас. Попавший на видео самолет авиакомпании America Airlines выруливал на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Далласа для совершения взлета.
На кадрах видно, как авиалайнер разворачивается на полосе, но делает недостаточно широкий круг, поэтому задевает фонарный столб.
Уточняется, что воздушное судно направлялось на Багамские острова. По данным пресс-службы аэропорта, в ходе столкновения никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Из-за повреждений лайнера, рейс был заменен другим самолетом.
«Мы ни при каких обстоятельствах не хотели бы нарушать планы поездок наших клиентов. Мы сожалеем о проблемах, которые вызвали неудобства», — заявил представитель авиакомпании.
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