В Новосибирске знакомый избил девушку за отказ пригласить его на чай. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео происшествия.
Как рассказала сама пострадавшая, во время конфликта, который произошел у подъезда жилого дома, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Девушка не исключает, что могла отказать мужчине в грубой форме.
«В итоге во время разговора мне прилетело», – прокомментировала она инцидент.
Уточняется, что пострадавшая сняла побои и намерена обратиться с заявлением в полицию.