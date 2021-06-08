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Появилось видео избиения россиянки знакомым в Новосибирске

Алевтина Жаркова
18 минут назад
В Новосибирске знакомый избил девушку за отказ пригласить его на чай. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео происшествия.
Как рассказала сама пострадавшая, во время конфликта, который произошел у подъезда жилого дома, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Девушка не исключает, что могла отказать мужчине в грубой форме.
«В итоге во время разговора мне прилетело», – прокомментировала она инцидент.
Уточняется, что пострадавшая сняла побои и намерена обратиться с заявлением в полицию.
Происшествия,Криминал,Видео,Новосибирск,
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