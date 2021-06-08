Мужчина открыл стрельбу возле школы в Волжском

Рядом со школой в городе Волжский Волгоградской области
стреляли из неустановленного оружия, двое подростков ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения региона.
По информации ведомства, вызов поступил от завуча школы 15 в поселке Краснооктябрьский города Волжский. Два мальчика 2006, 2005 годов рождения после выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия. Отмечается, что пострадавшим оказана медпомощь.
Один из мальчиков ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасений у медиков. Они направлены в больницу.
Ранее сообщалось, что 48-летний Сергей Болков 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, тяжело ранив девятилетнюю девочку. Подозреваемого арестовали правоохранители.
Девочка, которая получила ранение, находится в стабильном, тяжелом состоянии. Как рассказали в ведомстве, она была снята с ИВЛ, дышит самостоятельно и находится в сознании.