Мужчина открыл стрельбу возле школы в Волжском

Рядом со школой в городе Волжский Волгоградской области стреляли из неустановленного оружия, двое подростков ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

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По информации ведомства, вызов поступил от завуча школы 15 в поселке Краснооктябрьский города Волжский. Два мальчика 2006, 2005 годов рождения после выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия. Отмечается, что пострадавшим оказана медпомощь.

Один из мальчиков ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасений у медиков. Они направлены в больницу.

Ранее сообщалось, что 48-летний Сергей Болков 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, тяжело ранив девятилетнюю девочку. Подозреваемого арестовали правоохранители.