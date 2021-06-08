На видео 48-летний житель города Зимы эмоционально выражает свое несогласие в связи с его задержанием. Как отмечает канал, на водителя иномарки пожаловался другой участник дорожного движения. По его словам, тот подрезал автомобили и выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

При оформлении протокола стражи порядка установили, что лихач управлял транспортным средством с просроченными более 10 лет назад водительскими правами. В момент ознакомления с протоколом нарушитель решил избавиться от него нетривиальным способом: он вырвал документ у полицейского и попытался его проглотить.