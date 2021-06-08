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Съевшего протокол полиции пьяного водителя запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
53 минуты назад
В Приангарье пьяный водитель попытался съесть составленный инспектором ДПС протокол о нарушении. Запечатленные на камеру видеорегистратора в патрульном автомобиле кадры инцидента публикует Telegram-канал HUE.
На видео 48-летний житель города Зимы эмоционально выражает свое несогласие в связи с его задержанием. Как отмечает канал, на водителя иномарки пожаловался другой участник дорожного движения. По его словам, тот подрезал автомобили и выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.
При оформлении протокола стражи порядка установили, что лихач управлял транспортным средством с просроченными более 10 лет назад водительскими правами. В момент ознакомления с протоколом нарушитель решил избавиться от него нетривиальным способом: он вырвал документ у полицейского и попытался его проглотить.
Происшествия,Видео,ГИБДД,
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