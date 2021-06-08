Как передает канал, в ночь на субботу жительница Северной столицы заказала машину за 2600 рублей с улицы Садовой до Комендантского проспекта. По вызову к ней приехал водитель на автомобиле Mercedes-Benz E-Klasse. Мужчина сообщил своей клиентке, что из-за разведенных в городе мостов она обязана доплатить 700 рублей, поскольку он поедет по платной дороге. Причем недостающую сумму петербурженка должна передать ему наличными.