Как передает канал, в ночь на субботу жительница Северной столицы заказала машину за 2600 рублей с улицы Садовой до Комендантского проспекта. По вызову к ней приехал водитель на автомобиле Mercedes-Benz E-Klasse. Мужчина сообщил своей клиентке, что из-за разведенных в городе мостов она обязана доплатить 700 рублей, поскольку он поедет по платной дороге. Причем недостающую сумму петербурженка должна передать ему наличными.
После того, как пассажирка отказалась платить, таксист устроил ей скандал, выбив из ее рук мобильный телефон.После инцидента девушка обратилась с заявлением в полицию.