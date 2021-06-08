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В Москве посетителей ТРЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Из московского торгово-развлекательного центра «Хорошо!» эвакуировали около 700 человек, неизвестный сообщил о «минировании» ТРЦ, сообщил источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва ТРЦ «Хорошо!», расположенного на Хорошевском шоссе, 27. Работников и посетителей в целях безопасности эвакуируют. Всего вышли около 700 человек», – рассказал источник ТАСС.
Уточняется, что на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, проводится проверка.
Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва вылетающего из Шереметьево самолета Москва – Симферополь. Кинологи провели проверку на борту.
Напомним, 16 мая поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве. Кинологи не первый раз проверяют анонимные сообщения о минировании. Поступали также сообщения об угрозе взрыва Ярославского и Киевского вокзалов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о «минировании».
Происшествия,Видео,Аэропорт Шереметьево,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Москва,
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