Челябинске рухнула часть стены жилого дома. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео с места происшествия.

Уточняется, что жильцов двухэтажного строения в момент обрушения в нем не было. Всех жителей еще в мае переселили в маневренный фонд.

В здании 1946 года постройки с конца мая проводились ремонтные работы. После отслоения штукатурки, ремонт был приостановлен, а доступ в помещения был ограничен.