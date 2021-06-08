В Челябинске
рухнула часть стены жилого дома. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео с места происшествия.
Уточняется, что жильцов двухэтажного строения в момент обрушения в нем не было. Всех жителей еще в мае переселили в маневренный фонд.
В здании 1946 года постройки с конца мая проводились ремонтные работы. После отслоения штукатурки, ремонт был приостановлен, а доступ в помещения был ограничен.
Городская администрация намерена признать дом аварийным. Этот вопрос будет решаться на внеплановом заседании комиссии.