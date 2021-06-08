Апартаменты в Сочи обошлись россиянке в 221 тысячу рублей

40-летняя жительница Мурманска
подала в дежурную часть полиции заявление о мошенничестве. Об этом сообщает сочинский городской портал
Sochi24.tv.
По словам северянки, она забронировала на популярном онлайн-сервисе путешествий проживание в апартаментах в городе Сочи, после чего получила СМС с подтверждением бронирования, а также информацию о необходимости оплаты. Предлагалось внести денежные средства на банковский счет.
Жительница Мурманска заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте, однако после этого произошло списание денежных средств со счета в размере 221 тысячи рублей.
После перечисления средств она ждала подтверждения платежа, но его она не увидела.
Потерпевшая поняла, что стала жертвой виртуального обмана. В этой связи она обратилась в полицию.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
На данный момент не удалось установить, кто причастен к совершению преступления.
С марта по май 2021 года в России обнаружено более 150 фишинговых сайтов, связанных с путешествиями, бронированием билетов и гостиниц, указали в Infosecurity a Softlne Company. Как отмечается, активность подобных ресурсов распределялась равномерно с марта по май.