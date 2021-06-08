Апартаменты в Сочи обошлись россиянке в 221 тысячу рублей

40-летняя жительница Мурманска подала в дежурную часть полиции заявление о мошенничестве. Об этом сообщает сочинский городской портал Sochi24.tv.

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По словам северянки, она забронировала на популярном онлайн-сервисе путешествий проживание в апартаментах в городе Сочи, после чего получила СМС с подтверждением бронирования, а также информацию о необходимости оплаты. Предлагалось внести денежные средства на банковский счет.

Жительница Мурманска заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте, однако после этого произошло списание денежных средств со счета в размере 221 тысячи рублей.

После перечисления средств она ждала подтверждения платежа, но его она не увидела.

Потерпевшая поняла, что стала жертвой виртуального обмана. В этой связи она обратилась в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На данный момент не удалось установить, кто причастен к совершению преступления.