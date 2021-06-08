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Катающего охранника на капоте авто пьяного таксиста сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте автомобиля охранника. Инцидент на Пулковской улице запечатлели на камеру его очевидцы. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
На кадрах охранник, находясь на капоте транспортного средства, пытается остановить неадекватного водителя, но тот не внемлет его словам и намеривается выехать со двора. В результате такси врезается в стоящий на обочине столб.
«Всё, стой, говорю! Стой, говорю! Всё! Приехал! Стоять!» – произносит мужчина в конце «экстремальной» поездки.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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