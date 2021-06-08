В Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте автомобиля охранника. Инцидент на Пулковской улице запечатлели на камеру его очевидцы. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
На кадрах охранник, находясь на капоте транспортного средства, пытается остановить неадекватного водителя, но тот не внемлет его словам и намеривается выехать со двора. В результате такси врезается в стоящий на обочине столб.
«Всё, стой, говорю! Стой, говорю! Всё! Приехал! Стоять!» – произносит мужчина в конце «экстремальной» поездки.