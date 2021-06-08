Один человек погиб при столкновении поезда с иномаркой в Усть-Кутском районе Иркутской области. Видео с места происшествия появилось в распоряжении Telegram-канала «Бушующий мир».
Авария произошла в ночь на 8 июня на станции Ручей. Легковой автомобиль въехал в движущийся грузовой поезд на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде. Машинист состава применил экстренное торможение.
В результате ДТП управлявший транспортным средством 24-летний водитель скончался, 20-летняя пассажирка была доставлена в медицинское учреждение.