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Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой по Иркутском

Алевтина Жаркова
2 часа назад
Один человек погиб при столкновении поезда с иномаркой в Усть-Кутском районе Иркутской области. Видео с места происшествия появилось в распоряжении Telegram-канала «Бушующий мир».
Авария произошла в ночь на 8 июня на станции Ручей. Легковой автомобиль въехал в движущийся грузовой поезд на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде. Машинист состава применил экстренное торможение.
В результате ДТП управлявший транспортным средством 24-летний водитель скончался, 20-летняя пассажирка была доставлена в медицинское учреждение.
Происшествия,Видео,Иркутская Область,
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