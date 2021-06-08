Лжесвидетели по делу Ефремова обжаловали приговоры

В конце апреля суд признал виновным Андрея Гаева в даче заведомо ложных показаний, назначив 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Такое же наказание получил Александр Кобец
. Тевана Бадасяна суд приговорил к году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Гаев и Кобец в суде по делу Ефремова утверждали, что первыми оказались у автомобиля артиста в момент ДТП и видели, что за рулем сидел не Ефремов. Бадасян утверждал, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек. По факту дачи ложных показаний было возбуждено дело.