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Осужденные за лжесвидетельство по делу Ефремова обжаловали приговор

Газета.Ruиещё 4
44 минуты назад
Трое осужденных за лжесвидетельство по делу актера Михаила Ефремова о ДТП обжаловали свои приговоры. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на адвоката Екатерину Дворянинову.
Лжесвидетели по делу Ефремова обжаловали приговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы подали апелляционные жалобы. Ждем ответа от Мосгорсуда", - рассказала она.
В конце апреля суд признал виновным Андрея Гаева в даче заведомо ложных показаний, назначив 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Такое же наказание получил Александр Кобец. Тевана Бадасяна суд приговорил к году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Гаев и Кобец в суде по делу Ефремова утверждали, что первыми оказались у автомобиля артиста в момент ДТП и видели, что за рулем сидел не Ефремов. Бадасян утверждал, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек. По факту дачи ложных показаний было возбуждено дело.
Суд пришел к выводу, что показания свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются ложными.
Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.
Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.
Происшествия,Сергей Захаров,Александр Кобец,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,
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