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В Карелии сгорела церковь из фильма Лунгина «Остров»

Национальная Служба Новостейиещё 1
1 час назад
Церковь, которая была местом съемок фильма Павла Лунгина «Остров», сгорела в поселке Рабочеостровск в Карелии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Сгорела церковь из фильма Лунгина «Остров»
Фото: МЧС, кадр из фильма "Остров" МЧС, кадр из фильма "Остров"
Двухэтажная постройка находилась на берегу Белого моря. Пожар в настоящее время потушен, устанавливаются причины его возникновения.
Как отмечает агентство, церковь стала местной достопримечательностью после съемок фильма в 2005 году. Строение было преобразовано в церковь специально для съемок фильма.
Происшествия,Павел Лунгин,Республика Карелия,
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