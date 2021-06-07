Сгорела церковь из фильма Лунгина «Остров»

Двухэтажная постройка находилась на берегу Белого моря. Пожар в настоящее время потушен, устанавливаются причины его возникновения.

Как отмечает агентство, церковь стала местной достопримечательностью после съемок фильма в 2005 году. Строение было преобразовано в церковь специально для съемок фильма.