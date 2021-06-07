Курсантка института МВД убила однокурсника

В общежитии Орловского юридического института МВД
обнаружили тело курсанта учреждения с признаками насильственной смерти. В убийстве мужчины обвинили его однокурсницу, передаёт «МВД Медиа».
По данным ведомства, девушка нанесла повреждения мужчине из-за конфликта, который возник на почве личных отношений. Теперь её намерены отчислить из института.
Следственный комитет
отмечает, что на теле 26-летнего студента нашли три колото-резаных ранения в области грудной клетки. В результате было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Telegram-канал Mash пишет, что погибший, которого звали Сафи Эзатулл приехал в Россию из Афганистана. Подозреваемая — 25-летняя Садат Зейнаб — после случившегося уехала на поезде в Москву. Правоохранительные органы разослали ориентировки в отделы полиции. Девушку уже задержали.
Ранее 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время. 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе была изнасилована 17-летняя девушка. Тогда силовики задержали троих подозреваемых. Спустя 47 лет выяснилось, что в преступлении участвовал ещё один человек. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он проживает на бульваре Рокоссовского. Задержанный признался в совершении преступления.