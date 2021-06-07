В британском городе Рагли во время футбольного матча взорвали четыре старые башни ТЭЦ. "Би-би-си" сообщает, что игру пришлось прервать.

Компания, которая проводила взрыв ТЭЦ, вела прямую трансляцию на YouTube, чтобы жители города не начали массово собираться во время пандемии коронавируса, но десятки людей решили воочию понаблюдать за этим.

Футбольные болельщики и игроки смогли увидеть взрыв со стадиона. После того как облако пыли рассеялось, игру продолжили.