Экс-спецназовец напал на танщующих девушек в Петербурге

По словам самих девушек, они снимали кавер на клип Next Level K-pop-группы "aespa". Во время съемок, к девушкам со спины подошел мужчина и начал подтанцовывать рядом с ними, держа в руках голубей. Спустя какое-то время, мужчина подошел вплотную к оператору и обратился к танцующим девушкам, обвинив их в распутном образе действий и непотребной внешности, используя при этом матерные выражения.
По информации Baza, мужчину зовут Геннадий Неделькин, и он является бывшим спецназовцем и ветераном боевых действий, который принимал участие в боевых действиях в Чечне. На Неделькина, который сам вызвал сотрудников полиции, завели административное дело за мелкое хулиганство. Ранее полиция повторно задержала мужчину, убившего гея на Курском вокзале и бежавшего из суда.