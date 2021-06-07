Экс-спецназовец напал на танщующих девушек в Петербурге

По словам самих девушек, они снимали кавер на клип Next Level K-pop-группы "aespa". Во время съемок, к девушкам со спины подошел мужчина и начал подтанцовывать рядом с ними, держа в руках голубей. Спустя какое-то время, мужчина подошел вплотную к оператору и обратился к танцующим девушкам, обвинив их в распутном образе действий и непотребной внешности, используя при этом матерные выражения.