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В Петербурге бывший спеназовец напал на танцоров в стиле K-pop

Газета.Ru
1 час назад
В Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, 35-летний бывший спецназовец и ветеран боевых действий набросился на группу девушек, которые снимали кавер на клип в стиле корейской поп-музыки (K-pop), сообщает Telegram-канала Baza.
Экс-спецназовец напал на танщующих девушек в Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По словам самих девушек, они снимали кавер на клип Next Level K-pop-группы "aespa". Во время съемок, к девушкам со спины подошел мужчина и начал подтанцовывать рядом с ними, держа в руках голубей. Спустя какое-то время, мужчина подошел вплотную к оператору и обратился к танцующим девушкам, обвинив их в распутном образе действий и непотребной внешности, используя при этом матерные выражения.
По информации Baza, мужчину зовут Геннадий Неделькин, и он является бывшим спецназовцем и ветераном боевых действий, который принимал участие в боевых действиях в Чечне. На Неделькина, который сам вызвал сотрудников полиции, завели административное дело за мелкое хулиганство. Ранее полиция повторно задержала мужчину, убившего гея на Курском вокзале и бежавшего из суда.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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