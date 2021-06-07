Тело курсанта обнаружили в институте МВД в Орле

На теле убитого обнаружены ножевые ранения, в убийстве подозревают его однокурсницу 25 лет, сообщил Mash.

По информации Следственного управления СКР по Орловской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело, пишут «Орловские новости». Иных подробностей в ведомстве не сообщили.