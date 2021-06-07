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В Орловском институте МВД России убит курсант

ИА Regnum
2 часа назад
Тело курсанта Орловского института МВД, по предварительным данным, 26-летнего приезжего из Афганистана, обнаружено в одной из комнат учебного корпуса вуза 7 июня.
Тело курсанта обнаружили в институте МВД в Орле
Фото: ТАССТАСС
На теле убитого обнаружены ножевые ранения, в убийстве подозревают его однокурсницу 25 лет, сообщил Mash.
По информации Следственного управления СКР по Орловской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело, пишут «Орловские новости». Иных подробностей в ведомстве не сообщили.
Происшествия,МВД,Афганистан,
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